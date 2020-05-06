Слухи о возвращении в Сирию бизнесменов стран из Персидского залива получили новый импульс после создания саудовскими инвесторами компании в Дамаске. Предприятию, которое получило название Al-Mubeirik, уже дало разрешение на работу сирийское министерство торговли и защиты прав потребителей. Впрочем, ситуация с ожидаемым выходом Сирии из экономической изоляции не кажется однозначной: масштабы бизнеса, который выходит на контакт с сирийцами, невелики. А речь об инвестировании в реконструкцию страны, судя по всему, пока не идёт.

О том, что два саудовских инвестора основали Al-Mubeirik, сообщили арабские СМИ. Из официального заявления министерства торговли и защиты прав потребителей Сирии следует, что новая компания будет заниматься торговлей, поставками строительных и облицовочных материалов, продуктов питания, электрических приборов, электроники и автомобилей. Помимо импорта разрешённых товаров, Al-Mubeirik также будет принимать участие в тендерах и торгах. 95% акций владеет саудовский предприниматель Джафар Абдулла аль-Мубейрик, в то время как оставшиеся 5% находятся в руках Абдуллы Джафара аль-Мубейрика. Основание Al-Mubeirik наблюдатели интерпретировали как знаменательный шаг, который означает, что другие бизнесмены из Персидского залива будут охотно инвестировать в реконструкцию сирийской инфраструктуры.

Повод говорить об этом давал и интерес кувейтских инвесторов. В мае 2018 года сирийские власти одобрили деятельность Tahhan Global Company, которая занимается инвестициями в недвижимость. А в прошлом году кувейтцы создали в Сирии компанию Al-Anwar Masia al-Mahduda, специализирующуюся на туризме, гостиничных услугах и инвестициях в эту сферу. В прошлом году также одна из кувейтских фирм Al-Humaidani Group, которая предлагает оборудование для нефтяных скважин, заключила два контракта с сирийскими топливными компаниями на международной выставке нефтяных и минеральных ресурсов (Serpetro) в Дамаске. Это вселяло в сирийских наблюдателей надежду на то, что аравийские монархии в одностороннем порядке прорвут сирийскую изоляцию. Правда, на поверку владельцы пришедших в Арабскую Республику компаний оказывались либо гражданами Кувейта сирийского происхождения, либо шиитами.

Str/Global Look Press

Финансовые импульсы неоднократно исходили и из ОАЭ, которые в 2019 году приняли делегацию сирийских бизнесменов, представляющих различные сектора экономики. Следует заметить, что из сообщений о контактах президента Сирии Башара Асада и принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна следует, что аравийская монархия готова проспонсировать восстановление сирийской инфраструктуры.

Однако реальных вложений в Арабскую Республику со стороны стран Персидского залива пока нет. Вероятно, этот процесс сильно осложнён усилением американских санкций. Как констатировало оппозиционное издание Syria Direct, крупные аравийские компании просто боятся, что их отстранят от финансовой системы США, если они вдруг пойдут на полноценный контакт с сирийским правительством. Исследователь Лозаннского университета Джозеф Даэр отмечал в своём исследовании , что инвестиции Эмиратов в Сирию, особенно в том, что касается реконструкции, «не двинутся дальше заявлений», поэтому рассчитывать не на что.

Если учесть общий фон нынешних экономических проблем нефтезависимых государств, то разговоры об аравийских вливаниях в измождённую войной сирийскую инфраструктуру можно поставить на долгую паузу. Это должно отрезвить тех, кто уверен, что, руководствуясь необходимостью нейтрализовать иранское и турецкое влияние, аравийские центры силы окажут безусловную инвестиционную поддержку Башару Асаду.