Асад ищет в Израиле спасение от российских стратегов

Сирия передала Израилю через Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) сигнал о готовности к широким уступкам и нормализации отношений. Именно это было целью необъявленного визита, который накануне совершил в Абу-Даби глава сирийской госбезопасности Хусам Лука, пишет со ссылкой на свои источники израильский обозреватель Эхуд Яари. Такая ситуация, по словам журналиста, возникла из-за того, что президент Сирии Башар Асад предчувствует угрозу собственной власти: российская сторона недовольна тем, как он выполняет свои обязательства.

О том, что Лука был направлен в ОАЭ ради обсуждения аналога той сделки, которую недавно заключили с Израилем Бахрейн и Эмираты, Яари написал в своей колонке . В ходе визита глава сирийской госбезопасности дал понять, что его страна готова к «большой гибкости» в переговорах об уступках еврейскому государству. По словам Яари, причина смягчения позиции Дамаска кроется в растущем недовольстве с российской стороны.

Москва, как отмечает израильский обозреватель, требует от сирийского правительства пойти на значительные уступки умеренным оппозиционным элементам, изменить структуру правления через корректировку конституции и провести ротацию высших эшелонов государственной власти. Яари уверен: у Кремля нет альтернативы Асаду, однако он её усиленно ищет. Инсайдеры израильского журналиста утверждают, что, кроме того, за закрытыми дверями российские дипломаты указывают на необходимость «сокращения» иранского военного присутствия, особенно в южных районах Сирии.

Azalden Idlib / INA Photo Agency/Global Look Press

В ответ на это Башар Асад пытается защищаться, ужесточая отказ от компромиссных вариантов. Однако сирийский лидер понимает, что рано или поздно терпение Кремля может лопнуть, уверен Яари.

Интересно, что после того, как было объявлено об «Авраамовых соглашениях» (арабо-израильской нормализации), в сирийском сегменте социальных сетей распространилось видео с комментариями, которые сделал в разговоре с журналистами государственного телевидения высокопоставленный функционер Партии арабского социалистического возрождения («Баас») Махди Дахлалла.

Сирия покинет «ось сопротивления», если будет достигнут российско-американский консенсус и если будет создано государство Палестина. Я думаю, это будет скоро, — заявил однопартиец Асада.

Комментарий был записан ещё несколько лет назад, однако поддерживающие режим активисты начали широко цитировать его на фоне исторической сделки между Израилем с одной стороны и ОАЭ и Бахрейном — с другой. Как указывают сирийские аналитики, лоялистская среда в Арабской Республике очень положительно оценивает перспективы сближения с еврейским государством. Это идёт вразрез с позицией генерального секретаря шиитской военно-политической организации «Хезболла» Хасана Насраллы, который говорил, что «ось сопротивления» будет существовать до тех пор, пока не прекратит своё существование Израиль.

Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press

Хотя бы частичный прорыв изоляции нужен сирийскому правительству ещё и потому, что российская сторона старается держаться подальше от экономического кризиса, который всё сильнее затягивает страну. Нормализация отношений с еврейским государством могла бы принести некоторую выгоду, как это произошло в своё время после возвращения посольства ОАЭ в сирийскую столицу. Выступая в ходе онлайн-дискуссии, которая была приурочена к пятой годовщине начала российской операции в Арабской Республике, вице-президент Российского совета по международным делам Александр Аксенёнок заявил, что у Кремля есть возможности помочь сирийской экономике, «но не в тех размерах, которые реально требуются Сирии», — для этого нужна международная кооперация, которая возможна только на базе политического сдвига.

А это уже поднимает вопрос об ответственности сирийского правительства, подчеркнул российский дипломат, который в то же время не исключил такой сценарий как полный экономический коллапс в Арабской Республике и возобновление протестной активности.

Именно поэтому Асаду сейчас не помешает дипломатическая гибкость. Вопрос лишь в том, нужно ли это Израилю.