Аравийский посредник: президент ОАЭ предложил уладить конфликт на Украине Одной из целей приезда в Россию Мухаммеда бин Зайд Аль-Нахайяна было позлить Вашингтон

Фото: kremlin.ru

Президент ОАЭ Мухаммед бин Зайд Аль-Нахайян посетил Россию 11 октября. Это первая поездка бин Зайда в РФ с тех пор, как он стал президентом Эмиратов после смерти своего сводного брата Халифы в мае. Глава ОАЭ на переговорах в Санкт-Петербурге предложил президенту России Владимиру Путину свои посреднические услуги для урегулирования конфликта на Украине, за что удостоился особой благодарности российской стороны. Лидеры двух стран также затронули двухсторонние отношения. В этом контексте Мухаммед бин Зайд обратил внимание на двукратный рост товарооборота между Россией и ОАЭ за три последних года с $2,5 млрд до $5 млрд.

Мы также будем отмечать открытие первой российской школы в [Объединённых Арабских] Эмиратах в этом году. У нас работает четыре тысячи русских компаний. И это всё укрепляет мост, связывающий нас, — мост сотрудничества. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем значительно увеличить все эти показатели, — рассказал президент ОАЭ.

ОАЭ отказываются присоединиться к западным санкциям против России, а также балансируют на международных площадках, то воздерживаясь при голосовании по проекту резолюции СБ ООН, осуждающей действия России в Украине, то поддерживая антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. С учетом нынешней международной динамики этот подход Абу-Даби должен восприниматься как благожелательный для Москвы. Он, собственно, и отражает стратегический уровень взаимодействия между двумя государствами.

В Санкт-Петербург назло Вашингтону

Этот визит безусловно должен вызвать особое неприятие в администрации Байдена.

Во-первых, Абу-Даби уже не первый раз проявляет самостоятельность, отказываясь прислушиваться к «советам» из Вашингтона по поводу того, с кем можно иметь дело, а с кем нет.

18 марта ОАЭ посетил глава САР Башар Асад. Его поездка состоялась, несмотря на предупреждения американской администрации, о том, что контакты с Дамаском крайне нежелательны. По этому поводу писатель и главный редактор политического издания New Lines magazine Хассан Хассан отметил: «Я считаю, что основное значение этого визита заключается в том, что ОАЭ пригласили Асада в качестве заявления против США, частью этого является существующая пассивно-агрессивная обстановка между двумя сторонами».

Во — вторых, контакты лидеров РФ и ОАЭ демонстрируют тщетность попыток США полностью изолировать Россию и указывают на неспособность Белого Дома заставить Абу-Даби присоединиться к антироссийским санкциям.

По информации The New York Times, официальные лица ОАЭ ранее заверили Москву, что не будут вводить антироссийские санкции, если только они не будут введены от имени ООН. Естественно подобное решение не могло понравиться в США.

Фото: kremlin.ru Президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян

«Любой финансовый центр, который готов вести бизнес, когда другие этого не делают, может стать „течью в дамбе“ и подорвать общие меры», цитирует издание бывшего советника офиса Минфина США Адама М. Смита. По данным газеты, по меньшей мере 38 представителей российского крупного бизнеса и высокопоставленных чиновников владеют десятками объектов недвижимости в Дубае общей стоимостью более $314 млн. Шестеро из них находятся под санкциями США или ЕС.

ОАЭ считают свою экономику «высшим приоритетом» и рассматривают и отношения с Москвой и Дамаском не только через призму геополитики и своих недоразумений в отношениях с США, но имеют и вполне прагматичный интерес, пытаясь закрепить свою долю в будущем восстановлении Сирии, пока иные ближневосточные игроки не готовы к подобным шагам вопреки Вашингтону.

В-третьих, поездка Аль-Нахайяна в Санкт-Петербург проходит на фоне решения союза нефтедобывающих государств ОПЕК, возглавляемого Саудовской Аравией, членом которого являются ОАЭ и группы известной как ОПЕК+, куда входит Россия, снизить добычу нефти. Происходит это несмотря на настойчивые пожелания Соединенных Штатов по поводу увеличения добычи, что еще больше обострило отношения между Вашингтоном и его традиционными союзниками в Персидском заливе в лице Эр-Рияда и Абу-Даби.

Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press ОАЭ, Дубаи

Как сообщает CNN, Вашингтон оказывал давление на страны ОПЕК, чтобы избежать «катастрофы», и считает сокращение добычи "враждебным актом«.В частности, Белый Дом настоял, чтобы министр финансов Джанет Йеллен лично обратилась к министру финансов ОАЭ, и попыталась убедить его, что сокращение производства нанесет огромный ущерб мировой экономике.

В Вашингтоне многие уверены, что действия стран-членов ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ, были согласованы с Россией.

Таким образом, хотя решение ОПЕК+ было вызвано экономическими причинами, но именно отказ членов организации, включая ОАЭ воспринимать сигналы из Белого Дома и учитывать его интересы уже привело к росту напряженности в отношениях между США и монархиями Залива.

В свою очередь на переговорах с президентом ОАЭ, Владимир Путин подчеркнул, что действия ОПЕК+ лишены злонамеренности и не направлены против какой-либо страны.

Мы активно работаем и в рамках ОПЕК +. Знаю Вашу позицию, наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках, с тем чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимается добычей, поставщики на мировые рынки, чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно. Чтобы и предложение, и потребление были сбалансированы. Поэтому мы всегда реагируем на потребности рынка, стараемся сделать это адекватно происходящим событиям, — сказал президент РФ на переговорах со своим коллегой из ОАЭ.

Впрочем, несмотря на всю напряженность в отношениях ОАЭ с администрацией Байдена, было бы неправильно делать вывод, что Абу-Даби намерен отказаться от партнерства с США. В конечном счете, именно Вашингтон, а не Москва, является главным гарантом безопасности ОАЭ. Собственно, визит президента ОАЭ в Петербург является отражением желания Абу-Даби сыграть роль выгодного для США и Запада посредника, в интересах которых сохранения каналов связи с Москвой.

Но, следует иметь ввиду, что благодаря нормализации отношений с Израилем, среди прочих факторов, ОАЭ обладает рычагами влияния на Вашингтон. Точно также, как и Турция, оставаясь членом НАТО имеет подобные возможности. Это эмиратское влияние, вероятно, позволит стране и дальше тесно сотрудничать с Россией, обходить антироссийские санкции Запада, не беспокоясь о серьезном ущербе, взаимодействовать с Москвой в отношении Сирии, Ливии, Йемена и других важных направлений в арабском мире.

Стратегическое партнерство ОАЭ и России

Безусловно основой нынешней позитивной динамики в двусторонних отношениях между ОАЭ и Россией, несмотря на антироссийские санкции Запада, стал большой опыт взаимодействия между двумя странами, а ОАЭ может без тени сомнения считаться стратегическим партнером России. При этом подобный уровень сотрудничества между Москвой и Абу-Даби закреплен юридически и институционализирован (это показательно, например, в отношении России и Ирана, между которыми подобных договоров не заключалось).

1 июня 2018 года в Москве президентом России Владимиром Путиным и тогда еще наследным принцем Абу-Даби и заместителем верховного главнокомандующего Мухаммадом бин Заидом была подписана декларация о стратегическом партнерстве. Поэтому и позиция ОАЭ по отношению к России в нынешних условиях вряд ли должна вызывать удивление.

При этом российско-эмиратская декларация от 2018 года не ограничивается лишь экономической составляющей, но указывает на общие цели обеих стран по укреплению сотрудничества в области безопасности и обороны путем активизации консультаций между их соответствующими государственными учреждениями. ОАЭ и Россия также поддерживают идею создания международной контртеррористической коалиции, которая действовала бы на основе «уважения суверенитета государств», непосредственно пострадавших от террористических атак.

Кроме того, инструментом мягкой силы, помогающим отношениям Москвы и Абу-Даби, является присутствие 25 000 граждан России , которые часто работают в качестве высококвалифицированных специалистов в различных секторах экономики ОАЭ. В свою очередь, в России представлены более 300 компаний из Эмиратов.

Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press Яхтенная марина в Дубае считается одной из лучших в мире.

Тем не менее проблемным аспектом в развитии экономических связей между Россией и ОАЭ является отказ эмиратского суверенного фонда Mubadala от дальнейших инвестиций в Россию, после 24 февраля 2022 года, хотя и о выводе капиталов речь пока не идет. Всего фонд планировал вложить в Россию около $6 млрд.

В 2013 году Mubadala договорился с Российским фондом прямых инвестиций о создании совместного фонда с $2 млрд. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, на 2020 год вместе они вложили $2,3 млрд более чем в 50 проектов. РФПИ и Mubadala в составе консорциума инвесторов вложили $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi, в 2018 году — купили 49% компании «Газпромнефть-Восток». В 2021 году Mubadala купил 1,9% крупнейшей российской нефтехимической компании «Сибур» примерно за $500 млн (точная сумма сделки не раскрывалась), а также приобрел 2,6% в холдинге En+.

Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press ОАЭ, Дубаи

Военно-техническое сотрудничество: сохраняются перспективы

Отсутствие подвижек в разблокировке сделки по поставкам американских истребителей F-35 в ОАЭ еще больше убедило Эмираты в необходимости дальнейшей диверсификации своих внешних связей в том числе в оборонной сфере. Поэтому открываются новые перспективы сотрудничества России и Эмиратов в области производства военной техники.

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) давно считается одной из наиболее перспективных сфер взаимодействия, хотя прорыва на этом направлении пока не удается достичь.

Москва и Абу-Даби накопили опыт друг с другом в этой области: вооруженные силы ОАЭ стали одной из первых стран Залива, массово приобретавшие (в основном в счет еще советских долгов) российские вооружения, такие как боевая машина пехоты БМП-3, реактивная система залпового огня «Смерч», переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» и другие. Показательно, что российский технический персонал обслуживал БМП-3 в том числе и в зарубежных миссиях, например во время участия эмиратцев в миротворческой операции в Косово, а российские инструкторы обучали эмиратских военных в Бронетанковой и технической школе ВС ОАЭ.

Получивший широкую известность зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» также был создан по заказу Эмиратов и лишь затем стал производиться для российской армии.

Наибольший интерес ОАЭ может вызвать совместная разработка новых вооружений и организация производства на территории Эмиратов при российском участии, что также позволяет обходить антироссийские санкции. В недавнем прошлом совместные российско-эмиратские проекты вылились в производство колесной бронированной боевой машины NIMR (которая также производится в РФ под названием «Тигр»). Российские производители также участвовали в оснащении вооружением новой колесной боевой машины пехоты (БМП) Rabdan 8×8 и колесной БМП Enigma 8×8, произведенных в ОАЭ и другой техники.

На фоне проблем ОАЭ с закупками американских истребителей F-35 может быть также реанимирована программа совместная российско-эмиратская программа создания легкого истребителя пятого поколения.

Наконец уже есть задел для совместных работ в области создания БПЛА. В свое время Россия была близка к заключению контракта на закупку и лицензионное производства эмиратского ударного дрона United 40. Во время проходившей в Абу-Даби еще в феврале 2013 года выставки IDEX-2013 посетивший ее генерал-полковник Владимир Чиркин, тогдашний главком Сухопутных войск России, проявил к БЛА United 40 особый интерес. А в 2017 году стороны оказались близки к заключению договоренностей по приобретению РФ эмиратских дронов, но заключены они так и не были.