Анкара предложила Москве восстановить авиасообщение с 15 июля 2020 года

https://static.news.ru/photo/ce05096e-b559-11ea-a8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Турции в РФ Мехмет Самсар сообщил, что Анкара предложила восстановить авиасообщение с Москвой с 15 июля 2020 года.

По этому вопросу всё ещё не было принято окончательного решения. Турецкая сторона предложила России начать авиасообщение 15 июля. Ждём ответа наших российских друзей, — цитирует его «Интерфакс».

Авиасообщение между двумя странами было временно приостановлено в конце марта в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Также аналогичная договорённость была достигнута и с рядом других стран. В частности, с Арменией, Сербией и прочими.

Хотя окончательная дата всё ещё не определена, надеемся, что авиасообщение будет открыто в течение июля, — добавил Самсар.

На сегодняшний день в мире выявлено более 9,1 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 472 тысячи человек, а более 4,5 млн выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о договорённостях по возобновлению полётов за границу. По её словам, каждое государство самостоятельно определяет благополучные и неблагополучные страны исходя из эпидемиологической ситуации.