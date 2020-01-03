https://static.news.ru/photo/20ee3af8-2e2b-11ea-900f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nie Yunpeng/Xinhua/Global Look Press

Сотрудников американского нефтяного месторождения эвакуируют из Ирака после убийства командующего подразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Об этом в Twitter сообщает агентство France-Presse.

#BREAKING American oil field staff evacuating Iraq: oil ministry pic.twitter.com/8btjfs6cQ7 — AFP news agency (@AFP) 3 января 2020 г.

После того, как стало известно о гибели высокопоставленного генерала, на улицы городов Ирана вышли разгневанные жители. Демонстрации проходят в Тебризе, Араке, Ширазе, Кермане и Тегеране. Манифестанты держат в руках портреты военачальника. Кроме того, они выкрикивают пожелание смерти Соединённым Штатам.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.