Фото: AP/ТАСС

НАТО может возобновить и расширить работу тренировочной миссии в Ираке, если Багдад даст на это своё согласие.

Как передаёт ТАСС, такие планы озвучил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после совещания на уровне министров обороны. По его словам, руководство Альянса в настоящий момент ведёт интенсивные переговоры по поводу...