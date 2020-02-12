Подросток погиб в столкновении жителей сирийского города Эль-Камышлы с американскими военными. Министерство обороны России назвало имя погибшего 14-летнего сирийца.
Произошёл конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам. <...> Один местный житель получил ранения. Ещё один — 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад — погиб, — цитирует ТАСС руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова.
Как писал NEWS.ru, конвой возглавляемой США коалиции начал стрелять по жителям Эль-Камышлы утром 12 февраля. Американские военные заявили, что солдаты патруля открыли ответный огонь по «просирийским силам».
Руководство коалиции обязалось подробнее рассмотреть инцидент.
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