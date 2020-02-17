https://static.news.ru/photo/935f40ec-5189-11ea-9b23-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Алеппо Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Министр транспорта Сирии сообщил о возобновлении работы аэропорта Алеппо. Первый рейс в Дамаск запланирован на 19 февраля 2020 года.

Сирийской армии удалось обезопасить административный центр одноимённой провинции от боевиков 16 февраля. Войска установили полный контроль над всеми населёнными пунктами вокруг города. Это около 23 деревень.

NEWS.ru писал ранее, что во время боёв на западе провинции Алеппо боевиками был сбит вертолёт вооружённых сил Сирии. Также от обстрела террористов пострадали несколько сирийских журналистов.