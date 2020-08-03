«Женщина мечты»: Нетребко в фисташковом платье покорила Италию

https://static.news.ru/photo/0748b38a-d59c-11ea-977e-fa163e074e61_660.jpg Фото: anna_netrebko_yusi_tiago/instagram.com

Оперная дива, народная артистка РФ Анна Нетребко и её муж — азербайджанский оперный певец, драматический тенор Юсиф Эйвазов — вместе вышли на сцену всемирно известной концертной площадки «Арена-ди-Верона» в Италии. После их выступления зал рукоплескал им стоя.

Во время концерта звезда сменила несколько нарядов.

Она предстала перед публикой сначала в серебристом платье-балахоне, а потом — в бюстье ярко-фисташкового оттенка, которое просто покорило публику.

В нём Нетребко отправилась на встречу с друзьями, а её супруг опубликовал снимок любимой в Instagram.

Истинная звезда. Женщина мечты. Статная королева, — восторгались подписчики со всего мира.

На этом Нетребко не остановилась и продолжила восхищать фолловеров, разместив кадры с прогулки, на которую отправилась вместе с супругом. По итальянским улочкам оперная дива прошлась в платье в духе Кармен. В руках она держала алую розу, а её прекрасные тёмные волосы развевались на ветру и добавляли образу особую женственность.

Как писал NEWS.ru, ранее Нетребко заявила, что не страдает от избыточного веса, поэтому все досужие сплетни о её диетах для похудения и публикации об авторских методиках по сжиганию жира не что иное, как выдумки. Российская и австрийская оперная певица уверяет, что не корректирует пропорции тела.