Жена Джона Ледженда потеряла сына при родах

https://static.news.ru/photo/10f13378-03e9-11eb-8584-fa163e074e61_660.jpg Крисси Тайген Фото: chrissyteigen/instagram.com

Сын американского певца Джона Ледженда и модели Крисси Тайген скончался во время искусственно вызванных родов.

Об этом супруга обладателя премий «Оскар» и «Грэмми» написала в своём Instagram. По её словам, за два дня до трагедии её госпитализировали с кровотечением, которое не смогли остановить даже медики. Тайген рассказала, что врачам не удалось дать ребёнку достаточно жидкости «несмотря на литры, литры переливаемой крови», передаёт издание KP.ru.

Мы потрясены и в такой глубокой боли, о которой вы только могли услышать. В боли, которую мы никогда не испытывали, — поделилась она.

По словам девушки, двум предыдущим детям они с мужем не давали имена до выписки из больницы, однако сына по каким-то причинам ещё до рождения начали называть Джеком.

Ранее NEWS.ru писал о том, что детский врач Евгений Комаровский рассказал родителям новорождённых, как понять причины их плача и как с ними справиться. Об этом он рассказал в новой книге, фрагмент которой опубликовал в Instagram.