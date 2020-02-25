https://static.news.ru/photo/578fe9d2-576e-11ea-aa23-fa163e074e61_660.jpg Юрий Антонов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Юрий Антонов, который минувшей неделе справил 75-летие, завел свою страничку в Instagram. Об этом сообщил друг певца Игорь Николаев, посвятивший этому событию видеозапись из архива.

На записи Николаев и Антонов поют шлягер «Море», который в советское время обожала публика. Антонов публикуют снимки с животными — котами, тигром, павлином. Есть фото с концертов разных лет, фото композитора с тигрёнком на руках, с гусем.

Самое последнее фото — Юрий Антонов за музыкальным пультом с любимым котом Пашкой. Про него певец рассказывал много удивительных и забавных вещей, отмечая необыкновенный ум животного.

Поклонники артиста сразу пошутили насчёт кота: мол, аранжировку или вокал ставит? Некоторые заинтересовались, сколько Пашке лет. И все поклонники творчества композитора обрадовались его появлению в паблике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем музыканта и народного артиста России Юрия Антонова. Исполнитель отмечает 75-летие 19 февраля. Путин отметил, что песни Антонова любят слушатели разных поколений.