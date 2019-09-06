Музыкант, фронтмен группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов получил награду заслуженного артиста России.
Сообщение об этом появилось в Facebook артиста. Награду вручил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Церемония состоялась в резиденции главы города — Смольном.
Бутусов поблагодарил Беглова и отметил, что творчество является для него «великим счастьем».
Я счастлив вдвойне и рад стараться на благо отечества, на благо города Святого Петра, и во славу Божию! — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что Музыканту Вячеславу Бутусову присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.