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Участник вокально-инструментальных ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» Юрий Петерсон скончался от онкологического заболевания на 72-м году жизни.

Об этом АГН «Москва» сообщила невестка покойного Татьяна Путра. У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено...