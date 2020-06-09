Музыка

В Стокгольме откроют музей памяти диджея Avicii

12:40, 10 июня 2020
Авичи Авичи Фото: AXMAN OLA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Стокгольме откроется музей памяти шведского музыканта, известного как диджей Avicii. Артист совершил самоубийство в 2018 году.

Музей, получивший название Avicii Experience, начнёт работу в 2018 году, передаёт The Rolling Stone. Площадка станет частью креативного пространства SPACE, посвящённому музыке, видеоиграм и созданию контента.

Экспозиция проследует по пути Тима от музыкального ботаника до популярной суперзвезды, от детской комнаты, где всё началось, до студии в Лос-Анджелесе, где были написаны его главные хиты, — объяснили идею создатели.

В музее выставят архивные фотографии и видео диджея, покажут, как проходил его творческий процесс, и представят ранее неизданные версии некоторых его композиций.

Как писал NEWS.ru, Avicii скончался в возрасте 28 лет в столице Омана Маскате. Позже стало известно, что он истёк кровью, однако на месте его гибели не нашли признаков преступления.

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