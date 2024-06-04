В России предложили проверить новую песню Пугачевой Депутат Шолохов: песню Пугачевой будет не лишним проверить с точки зрения закона

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Новую композицию певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» стоит проверить с точки зрения закона, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, в любых текстах есть пределы допустимого, которые прописаны законодательно независимо от того, искусство это или журналистика.

Рассмотреть текст Пугачевой с этой точки зрения — не лишнее, — говорит он.

Ранее стало известно, что Пугачева перевыпустила свой старый трек «Не высовывайся, дочка». Композиция уже появилась на всех стриминговых сервисах. Первоначальная песня вышла в 2012 году. Текст написала красноярская писательница Нина Алексеевна. В новом треке исполнительница заверяет дочь, что та лишится последнего, если не последует ее совету.

До этого сообщалось, что певица Кристина Орбакайте обратилась за помощью к Богу в день своего 53-летия. Она попросила защитить от зла не только ее и ее семью, но и карьеру. Отмечается, что звезда уже длительное время проживает в США, недавно ее концерты в России были отменены из-за критики со стороны общественности.

Продюсер Павел Рудченко, комментируя это обращение, отметил, что конец в карьере Орбакайте не наступил, она может вернуться в Россию, чтобы создавать новые хиты и давать концерты. По его словам, репутация Аллы Пугачевой не сможет повлиять на успех ее дочери на отечественной эстраде.