Испания может принять музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году, если этого не сможет сделать Украина, заявила директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре. На состязании в Турине в этом году победу одержала украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra, второе место досталось Великобритании, а третье — Испании.
RTVE предлагает поддержать Украину в организации Евровидения, и в случае необходимости Испания будет готова дать пристанище следующему Евровидению, — сказала Эисагирре.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил группу Kalush Orchestra с победой на Евровидении. Он пообещал сделать всё, чтобы в 2023 году конкурс прошёл в Мариуполе.
В конце выступления в финале Евровидения Kalush Orchestra попросила помочь Мариуполю и людям, которые находятся на заводе «Азовсталь». Организаторы конкурса не стали дисквалифицировать группу, расценив их поступок как гуманитарный жест, а не политический.