В Испании предложили принять Евровидение-2023 вместо Украины Глава телерадиокомпании RTVE заявила о готовности Испании принять Евровидение-2023 вместо Украины

Песенный конкурс «Евровидение» / Фото Review News / Shutterstock.com

Испания может принять музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году, если этого не сможет сделать Украина, заявила директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре. На состязании в Турине в этом году победу одержала украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra, второе место досталось Великобритании, а третье — Испании.

RTVE предлагает поддержать Украину в организации Евровидения, и в случае необходимости Испания будет готова дать пристанище следующему Евровидению, — сказала Эисагирре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил группу Kalush Orchestra с победой на Евровидении. Он пообещал сделать всё, чтобы в 2023 году конкурс прошёл в Мариуполе.

В конце выступления в финале Евровидения Kalush Orchestra попросила помочь Мариуполю и людям, которые находятся на заводе «Азовсталь». Организаторы конкурса не стали дисквалифицировать группу, расценив их поступок как гуманитарный жест, а не политический.