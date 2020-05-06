Умерла певица Милли Смолл

https://static.news.ru/photo/5eb51320-8f97-11ea-a28e-fa163e074e61_660.jpg Милли Смолл Фото: Harry Pot/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Умерла ямайская певица Милли Смолл. Ей было 73 года.

О смерти артистки сообщили представители звукозаписывающей компании Island Records, передаёт Би-би-си.

Смолл известна как исполнительница песни My Boy Lollipop, ставшей самой популярной композицией в жанре ска, разойдясь тиражом более 7 млн копий.

Я бы сказал, что она та, кто сделал жанр ска международным, потому что это был её первый хит, — отметил основатель лейбла Крис Блэкуэлл.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Ноэл Галлахер сообщил, что собирается выпустить ранее не публиковавшуюся песню группы Oasis, которую он исполнял вместе со своим братом Лиамом. Трек называется Don’t Stop.