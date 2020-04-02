Музыка

Умер заразившийся коронавирусом американский джазмен Эллис Марсалис

08:09, 02 апреля 2020
Фото: Global Look Press

Американский джазовый пианист и педагог Эллис Марсалис — младший скончался в госпитале в Луизиане в возрасте 85 лет. Причиной смерти музыканта стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Соболезнования в связи со смертью джазмена выразила мэр города Новый Орлеан Латойя Кантрелл.

Эллис Марсалис был легендой. Он был прототипом того, что мы имеем в виду, когда говорим о новоорлеанском джазе, — написала Кантрелл в Twitter.

В Нью-Джерси в возрасте 59 лет умер американский трубач Уоллес Рони. Как и в случае с Марсалисом — младшим, причиной смерти стали вызванные COVID-19 осложнения, писал NEWS.ru.

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