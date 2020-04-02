Умер заразившийся коронавирусом американский джазмен Эллис Марсалис

Американский джазовый пианист и педагог Эллис Марсалис — младший скончался в госпитале в Луизиане в возрасте 85 лет. Причиной смерти музыканта стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Соболезнования в связи со смертью джазмена выразила мэр города Новый Орлеан Латойя Кантрелл.
Эллис Марсалис был легендой. Он был прототипом того, что мы имеем в виду, когда говорим о новоорлеанском джазе, — написала Кантрелл в Twitter.
Ellis Marsalis, 1934 - 2020— Wynton Marsalis (@wyntonmarsalis)
He went out the way he lived: embracing reality
pic.twitter.com/sPyYUuBoIG April 2, 2020
В Нью-Джерси в возрасте 59 лет умер американский трубач Уоллес Рони. Как и в случае с Марсалисом — младшим, причиной смерти стали вызванные COVID-19 осложнения, писал NEWS.ru.
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