Умер заразившийся коронавирусом американский джазмен Эллис Марсалис

https://static.news.ru/photo/31c6e466-74a2-11ea-b172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Американский джазовый пианист и педагог Эллис Марсалис — младший скончался в госпитале в Луизиане в возрасте 85 лет. Причиной смерти музыканта стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Соболезнования в связи со смертью джазмена выразила мэр города Новый Орлеан Латойя Кантрелл.

Эллис Марсалис был легендой. Он был прототипом того, что мы имеем в виду, когда говорим о новоорлеанском джазе, — написала Кантрелл в Twitter.

Ellis Marsalis, 1934 - 2020



He went out the way he lived: embracing reality pic.twitter.com/sPyYUuBoIG — Wynton Marsalis (@wyntonmarsalis) April 2, 2020

В Нью-Джерси в возрасте 59 лет умер американский трубач Уоллес Рони. Как и в случае с Марсалисом — младшим, причиной смерти стали вызванные COVID-19 осложнения, писал NEWS.ru.