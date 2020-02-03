https://static.news.ru/photo/ebe53a46-469e-11ea-b212-fa163e074e61_660.jpg Иван Крал Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Чешский и американский музыкант Иван Крал умер в возрасте 71 года.

Кончину Крала подтвердил продюсер Давид Гайдека на фестивале Metronome, проходящий в Праге, сообщает Reuters.

Музыкант скончался после борьбы с онкологическим заболеванием в штате Мичиган, где он жил вместе со своей женой Синди Хадсон последние 19 лет.

Артист сотрудничал с такими исполнителями, как U2, Pearl Jam, Дэвид Боуи, First Aid Kit, Blondie и Джон Уэйт. Кроме того, он был участником группы певицы Патти Смит и был соавтором и продюсером целого ряда её песен.

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