Чешский и американский музыкант Иван Крал умер в возрасте 71 года.
Кончину Крала подтвердил продюсер Давид Гайдека на фестивале Metronome, проходящий в Праге,
Музыкант скончался после борьбы с онкологическим заболеванием в штате Мичиган, где он жил вместе со своей женой Синди Хадсон последние 19 лет.
Артист сотрудничал с такими исполнителями, как U2, Pearl Jam, Дэвид Боуи, First Aid Kit, Blondie и Джон Уэйт. Кроме того, он был участником группы певицы Патти Смит и был соавтором и продюсером целого ряда её песен.
Как писал NEWS.ru, канадский музыкант Нил Янг получил гражданство США. Ему вручили документы в Лос-Анджелесском конференц-центре 22 января.
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