Умер основатель групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash Дэвид Кросби Основатель The Byrds и Crosby, Stills & Nash Дэвид Кросби скончался на 82-м году жизни

Фото: Kika Press/Global Look Press

Дэвид Кросби

Американский певец, автор песен и один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash Дэвид Кросби умер в возрасте 81 года, сообщил журнал Variety. Причина смерти музыканта не называется.

Сообщается, что смерть Кросби стала неожиданностью в том числе для его подписчиков в Twitter: последняя запись была сделана в среду, 18 января, и представляла собой шутливый комментарий о небесах: «Я слышал, что это место переоценено». Коллега Кросби по группе Crosby, Stills & Nash Стивен Стиллз назвал его великим музыкантом с гениальным чувством гармонии.

Я глубоко опечален его кончиной и буду безмерно скучать по нему, - написал Стиллз.

Дэвид Ван Кортленд Кросби родился 14 августа 1941 в Лос-Анджелесе, Калифорния. В подростковые годы Дэвид и его брат Этан начали выступать в клубах и кафе Санта-Барбары, а в 1964 году познакомился с фолк-исполнителем Роджером МакГуинном, с которым они основали группу The Byrds, которая стала одной из первых команд стиля фолк-рок.

В 1968 году из-за разлада отношений с другими участниками Кросби покидает группу и некоторое время проводит во Флориде, сопутствуя начинающей исполнительнице Джони Митчелл и помогая ей в записи первого альбома. Митчелл познакомила его с Нилом Янгом и Стивеном Стиллзом, после чего на свет появилась группа Crosby, Stills & Nash, также выступавшая под названием Crosby, Stills, Nash & Young: второе выступление группы состоялось на легендарном фестивале "Вудсток" в 1969 году. Участие в группе Кросби сочетал с сольной карьерой.

Кросби был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году в составе The Byrds и в 1997 году в составе Crosby, Stills & Nash.

Ранее стало известно о смерти британского гитариста Джеффа Бека, который скончался в возрасте 78 лет от инфекционного менингита. Бек известен своим участием в музыкальных группах Yardbirds и Jeff Beck Group.