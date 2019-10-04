https://static.news.ru/photo/22bd66ec-e6e1-11e9-80f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, претендует на то, чтобы представить Россию на премии MTV ЕМА 2019.

Корсун соревнуется на звание лучшего артиста от России вместе с рэпером Face, Noize MC, певицей Zivert и группой Little Big, говорится на сайте европейской премии.

Maruv должна была представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве, однако она отказалась от участия, заявив, что не хочет выступать с «политическими лозунгами».

Как писал News.ru, певицы Анна Седокова и Maruv попали в список недобросовестных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины. Ведомство подвело итоги декларирования состояний и уплаты налогов украинскими звёздами шоу-бизнеса.