Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, претендует на то, чтобы представить Россию на премии MTV ЕМА 2019.
Корсун соревнуется на звание лучшего артиста от России вместе с рэпером Face, Noize MC, певицей Zivert и группой Little Big, говорится на сайте европейской премии.
Maruv должна была представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве, однако она отказалась от участия, заявив, что не хочет выступать с «политическими лозунгами».
Как писал News.ru, певицы Анна Седокова и Maruv попали в список недобросовестных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины. Ведомство подвело итоги декларирования состояний и уплаты налогов украинскими звёздами шоу-бизнеса.
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