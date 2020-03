Американская группа The Killers опубликовала видео, с помощью которого напомнила своим поклонникам о важности мытья рук. Скорее всего, такое напоминание они решили сделать в связи с опасениями о распространении коронавируса.

Изначально группа отреагировала в Twitter на видео, на котором жители одного из городов в Италии хором исполняют песню The Killers под названием Mr. Brightside. В этот момент каждый из них находится у себя дома на балконе или выглядывает из окна из-за введённого в стране карантина. Позже выяснилось, что ролик ненастоящий, поэтому артисты снова запостили его с подписью: «Это не правда».

После этого они опубликовали видео, на котором фронтмен коллектива, Брендон Флауэрс, моет руки и сам исполняет Mr. Brightside, глядя в зеркало. Свой ролик музыканты подписали: «А это правда».