The Doors выпустят комикс в честь 50-летия альбома Morrison Hotel

https://static.news.ru/photo/21462c66-abc8-11ea-b1fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Doors/facebook.com

Американская группа The Doors готовит к выходу комикс в честь 50-летия альбома Morrison Hotel. Книжка расскажет о становлении коллектива.

Автором работы выступит Лия Мур, дочь создателя графического романа «Хранители». Артистка также известна как большая поклонница The Doors, сообщает The Rolling Stone.

Я свободно привязала истории к песням на альбоме, но также я заполняю их любыми событиями времени, когда они были записаны. Я имею в виду, очевидно, что про каждую песню можно написать целую книгу, но я хочу собрать для вас все истории в одном месте, — сказала она.

Morrison Hotel — пятый студийный альбом The Doors, вышедший в феврале 1970 года. В него вошли 11 песен, среди которых Roadhouse Blues и Waiting for the Sun.

Комикс выйдет в издательстве Z2 Comics, которое также занимается выпуском книги британской «виртуальной» группы Gorillaz. В 120-страничное издание под названием Gorillaz Almanac вошли игры, комиксы, головоломки, а также ранее не публиковавшиеся иллюстрации художника и одного из лидеров группы Джейми Хьюлетта, писал NEWS.ru.