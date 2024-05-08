Стало известно, почему Канье Уэст решил дать концерт в Москве Продюсер Рудченко: концерт Уэста в Москве станет информационной бомбой

Фото: Ian West/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Информация о планах американского рэпера Канье Уэста провести концерт в Москве этим летом может оказаться громким PR-ходом, который не останется незамеченным, поделился мнением с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, исполнителя из-за его решения могут обвинить в симпатиях к президенту России Владимиру Путину.

Осмелюсь предположить, что это громкий PR-ход, который явно не останется незамеченным. В инфополе всего мира будут говорить о том, что мировая звезда в свой день рождения решил выступить в Москве. Начнут обсуждать политическую приверженность, симпатии к Путину и так далее. Мне кажется, это интересный PR-ход, который даст сильнейший резонанс, — сказал он.

О планах Канье Уэста дать концерт в Москве в свой день рождения, 8 июня, ранее сообщил Telegram-канал Mash. Такой информацией с каналом поделились организаторы выступления рэпера в «Лужниках». Утверждается, что контракт с исполнителем уже подписан.

Модель Джулия Фокс ранее рассказала в интервью InStyle, что у нее осталось «кислое послевкусие» после романа с рэпером Канье Уэстом. Это связано с тем, что ее имя часто связывают с музыкантом, а за ней стойко закрепилось звание «бывшей девушки». Манекенщица подчеркнула, что является индивидуальностью и не хочет ни с кем ассоциироваться.