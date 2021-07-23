Стало известно о тяжёлом состоянии второй жены Высоцкого

Актриса Людмила Абрамова, которая была второй женой поэта Владимира Высоцкого (1938–1980) и родила барду двоих детей, находится в тяжёлом состоянии после перенесённых инсультов. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Мама перенесла два инсульта, и есть последствия. Интервью она давать не может, — рассказал сын Абрамовой и Высоцкого Аркадий.

Накануне, 25 июля, был день памяти Владимира Высоцкого: актёр, бард ушёл из жизни 41 год назад. Высоцкий познакомился с Абрамовой, когда она была студенткой ВГИКа. Их совместная жизнь началась в 1962 году, в 1970-м они развелись. В браке родились двое детей: Никита и Аркадий Высоцкие.

Ранее телеведущий Владимир Познер сравнил творчество Владимира Высоцкого и Земфиры, выпустившей весной 2021 года новый альбом «Бордерлайн». Журналист отметил: альбом певицы понравится «довольно большой аудитории, но не безграничной». При этом Высоцкий, по мнению Познера, «был обращён ко всем, вне зависимости от образования, от уровня, от социального положения, это очень редко бывает».