Познер сравнил творчество Земфиры и Высоцкого

https://static.news.ru/photo/d8a8a870-80b6-11eb-a310-96000091f725_660.jpg Земфира Фото: facebook.com/zemfiraramazanova

В конце февраля российская певица Земфира выпустила первый за семь лет альбом «Бордерлайн». Сейчас его очень активно обсуждают поклонники и критики. Известный телеведущий Владимир Познер также прокомментировал новый альбом, а также творчество артистки.

По мнению Познера, Земфира — «выдающаяся фигура» в своём жанре, а её новый альбом станет явлением в пределах той аудитории, которая её воспринимает. По его словам, это «довольно большая аудитория, но не безграничная». При этом журналист признался, что послушал пока только одну новую песню артистки.

Он также сравнил творчество Земфиры и Владимира Высоцкого.

Если сравнить её с Высоцким, то Высоцкий был обращён ко всем, вне зависимости от образования, от уровня, от социального положения, это очень редко бывает, но он обращён ко всем. В какой-то степени то же самое можно сказать о Жванецком — обращён ко всем, — рассказал телеведущий в интервью для YouTube-канала «И грянул Грэм».

Новый альбом Земфиры вышел 26 февраля 2021 года — это седьмой сборник, состоящий из 12 композиций, в том числе из песен «Остин» и «Крым».

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с NEWS.ru прокомментировал неоднозначную реакцию публики на новый альбом певицы Земфиры. По его словам, сейчас модно всё «хейтить», а исполнительница давно стоит выше трендов и моды.

По словам бывшего продюсера исполнительницы Леонида Бурлакова, причиной такого ажиотажа вокруг альбома Земфиры является огромный общественный запрос на новую музыку и на артиста.