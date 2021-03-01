Хейтить модно: Соловьёв о реакции на новый альбом Земфиры

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Российские вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавируса, которые сейчас активно распространяются в Европе и во всём мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе, — цитирует ТАСС Путина. На встрече...