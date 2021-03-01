Хейтить модно: Соловьёв о реакции на новый альбом Земфиры

Российский телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с NEWS.ru прокомментировал неоднозначную реакцию публики на новый альбом певицы Земфиры. По его словам, сейчас модно всё «хейтить», а исполнительница давно стоит выше трендов и моды.
Земфиру я люблю. Я считаю её явлением в нашей культуре, уважаю её как поэта, певицу и как человека. Знаете, на эту тему я всегда вспоминаю знаменитую фразу Раневской. Она подошла в галерее к изображению, по-моему, это была Джоконда. И вот рядом с ней стоит человек и говорит: «Вы знаете, на меня она не производит никакого впечатления». На что Раневская ответила: «Послушайте, она на протяжении такого количества веков производила впечатление на такое количество людей, что уже сама может решать, кому нравиться, а кому нет», — заявил Соловьёв.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант из США обвинил певицу в краже обложки его альбома.