«За всех отдувается»: раскрыта причина такого ажиотажа вокруг Земфиры

https://static.news.ru/photo/118b4024-7b0a-11eb-95a3-96000091f725_660.jpg Земфира Фото: zemfiralive/instagram.com

Певица Земфира на неделе выпустила первый за семь лет альбом «Бордерлайн». Его очень активно обсуждают поклонники и критики. Причиной такого ажиотажа бывший продюсер исполнительницы Леонид Бурлаков считает огромный общественный запрос на новую музыку и на артиста.

В беседе с НСН Бурлаков признал, что слушатель хочет увидеть музыкальный рывок, но «все молчат» и Земфира отдувается за всех, поёт что-то искреннее.

Потому что все, кто с гитарами, типа группы «Кис-Кис», они повторяют всё, что делают рэперы. Гадости поют на потребу публике, как скоморохи. Чем пошлее, чем неприятнее будет взрослым, тем, они считают, будет приятнее детям, — сказал продюсер.

А Земфира показала, что в состоянии создавать музыку для подростков, потому что ей «там скучно одной, наверху, и ей бы очень хотелось, чтобы появился кто-то ещё».

Новый альбом Земфиры вышел 26 февраля 2021 года — это седьмой сборник, состоящий из 12 композиций, в том числе из песен «Остин» и «Крым».

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с NEWS.ru прокомментировал неоднозначную реакцию публики на новый альбом певицы Земфиры. По его словам, сейчас модно всё «хейтить», а исполнительница давно стоит выше трендов и моды.