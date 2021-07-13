Солист группы «План Дельта» Егор Пожидаев умер от COVID-19

Красноярский музыкант и солист группы «План Дельта» Егор Пожидаев 13 июля умер от COVID-19, говорится в Instagram-аккаунте коллектива. Одному из основателей проекта было 43 года.

Сегодня ушёл из жизни солист группы [«План Дельта»] и наш друг Егор [Пожидаев]. Это был один из ярчайших людей, и жить нам теперь без него, — говорится в публикации в официальном сообществе группы в соцсети «ВКонтакте».

По информации портала Sibnovosti.ru, несколько дней назад артист заразился новой коронавирусной инфекцией. Недуг протекал в тяжёлой форме и развивался довольно быстро. Медики подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких, что сначала дало улучшение. Пожидаева перевели из реанимации в обычную палату. Но позже COVID-19 дал осложнения на внутренние органы.

В 2008-м исполнитель досрочно освободился из тюрьмы, где отбывал 15-летний срок. В колонии он стал лауреатом конкурса арестантской песни «Калина красная» с группой «Транзит 55». Документ об освобождении ему вручили прямо на сцене в качестве приза, передаёт портал Gornovosti.

С 2009 года Егор Пожидаев — музыкант многих коллективов Красноярска. Одним из самых известных стала кавер-группа «Макароны по-флотски». В последние годы покойный занимался развитием собственного проекта «План Дельта», с которым записал несколько авторских альбомов.

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