Шуфутинский рассказал, споёт ли он свою знаменитую песню дуэтом
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
10:30, 03 сентября 2021
Михаил ШуфутинскийФото: АГН «Москва»
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Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский отметил, что предложения по совместному выступлению были и поступают до сих пор. Об этом пишет «Москва 24».
Планов спеть всенародный хит с кем-то в дуэте у меня на данный момент нет, — поделился исполнитель.
Артист отметил, что для него исполнение песни дуэтом с кем-либо имеет определённое значение. Поэтому, пока что, данный вопрос закрыт.
При этом Шуфутинский признаётся, что список артистов, которые предлагали ему вместе выступить, очень внушительный.
Я не буду рассказывать, кто именно предлагал. Это слишком большая серия фамилий на протяжении многих лет, — отмечает заслуженный артист России.
По словам артиста, его песня за всё время существования меняла свои аранжировки, а некоторые звуки частично обновлялись. Но сама композиция всегда оставалась узнаваемой, поэтому производимые улучшения были незначительны.
Ранее Шуфутинский признался, что 3 сентября — «знаковый день» для него. В этот день у артиста примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему.