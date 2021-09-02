Шуфутинский рассказал, споёт ли он свою знаменитую песню дуэтом

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский отметил, что предложения по совместному выступлению были и поступают до сих пор. Об этом пишет «Москва 24».

Планов спеть всенародный хит с кем-то в дуэте у меня на данный момент нет, — поделился исполнитель.

Артист отметил, что для него исполнение песни дуэтом с кем-либо имеет определённое значение. Поэтому, пока что, данный вопрос закрыт.

При этом Шуфутинский признаётся, что список артистов, которые предлагали ему вместе выступить, очень внушительный.

Я не буду рассказывать, кто именно предлагал. Это слишком большая серия фамилий на протяжении многих лет, — отмечает заслуженный артист России.

По словам артиста, его песня за всё время существования меняла свои аранжировки, а некоторые звуки частично обновлялись. Но сама композиция всегда оставалась узнаваемой, поэтому производимые улучшения были незначительны.

Ранее Шуфутинский признался, что 3 сентября — «знаковый день» для него. В этот день у артиста примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему.