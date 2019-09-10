https://static.news.ru/photo/8e3afed6-d3cf-11e9-ada7-fa163e074e61_660.jpg Егор Летов Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Noize MC, «Ленинград», Слава КПСС, Найк Борзов и другие музыканты записали альбом «Без меня». Диск состоит из каверов песен лидера панк-рок-группы «Гражданская оборона» и других проектов Егора Летова, которому 10 сентября исполнилось бы 55 лет.

Всего в записи трибьюта приняли участие 27 музыкантов и групп. Их совместную работу можно послушать на Boom или во « ВКонтакте ».

Сегодня актуальность творчества Летова становится всё более очевидной. Знаковой фигурой он стал не только для тех, кто рос на его музыке, но и для тех, кто услышал её впервые уже задолго после его смерти (музыкант ушёл из жизни в феврале 2008 года. — News.ru). Отзывчивость артистов молодой сцены, а также современных слушателей к его творчеству показали, насколько Егор Летов снова интересен и нужен, — цитирует « Афиша Daily » создателей альбома.

Как писал News.ru, квартира в Омске, где жил и записывал диски Егор Летов, в ближайшее время может стать музеем. Брат рок-музыканта Сергей Летов, являющийся собственником помещения, выразил готовность безвозмездно передать его под эти нужды вместо выкупа.