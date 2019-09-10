Noize MC, «Ленинград», Слава КПСС, Найк Борзов и другие музыканты записали альбом «Без меня». Диск состоит из каверов песен лидера панк-рок-группы «Гражданская оборона» и других проектов Егора Летова, которому 10 сентября исполнилось бы 55 лет.
Всего в записи трибьюта приняли участие 27 музыкантов и групп. Их совместную работу можно послушать на Boom или во «ВКонтакте».
Сегодня актуальность творчества Летова становится всё более очевидной. Знаковой фигурой он стал не только для тех, кто рос на его музыке, но и для тех, кто услышал её впервые уже задолго после его смерти (музыкант ушёл из жизни в феврале 2008 года. — News.ru). Отзывчивость артистов молодой сцены, а также современных слушателей к его творчеству показали, насколько Егор Летов снова интересен и нужен, — цитирует «Афиша Daily» создателей альбома.