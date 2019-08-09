Трёхкомнатная квартира в хрущёвке на улице Петра Осминина в Омске может стать музеем лидера рок-группы «Гражданская оборона», поэта, композитора и художника Егора Летова. Именно из этих стен один из отцов-основателей сибирского панка сотрясал основы и сводил воедино звуки и слова, ставшие нетленкой отечественного андеграунда. В типовой «трёшке» на окраине города располагалась студия «ГрОб-Records», где были записаны почти все диски группы, а также проекта «Коммунизм», сольные альбомы Летова, Янки Дягилевой, Дмитрия Кузьмина («Чёрного Лукича»), Константина Рябинова («Кузи УО») и других представителей местной контркультуры.

Сказать, что имя Летова в сибирском городе является культовым — значит, не сказать ничего. Лидер «Гражданской обороны» для Омска — как Хармс и Бродский для Петербурга, Лобачевский и Горький — для Нижнего Новгорода или Ленин — для Ульяновска. Ещё в 2015 году в местном кинотеатре «Слава» открылась аллея звёзд, на которой имя андеграундного музыканта соседствует со звездой актрисы Любови Полищук, начинавшей карьеру в этих краях.

Когда в 2018 году стартовал конкурс «Великие имена России», организаторы которого предложили присвоить имена выдающихся соотечественников аэропортам в 47 российских городах, поклонники основателя сибирского панка всерьёз восприняли эту инициативу. Но не тут-то было. Несмотря на массовые петиции и все шансы на победу Летова, его имя не вошло в шорт-лист народного голосования. Власти, по всей видимости, не захотели рассматривать данную идею всерьёз, сочтя музыканта слишком «маргинальным» и неудобным. (Для этого у официоза есть основания: лидер «ГрОба» симпатизировал то леворадикалам, то нацболам, и, соответственно, не самого высокого мнения был о политике руководства страны, часто называя себя коммунистом). А глава Минкульта Владимир Мединский и вовсе оконфузился, сочтя дурным тоном «называть аэропорты при жизни», хотя певец умер ещё в феврале 2008 года.

Впоследствии именем Летова предложили назвать находящийся в 15 км от Омска военный аэродром Поповка. Владельцы инфраструктурного узла были не против, подчеркнув, что музыкант был и остаётся легендой, которую невозможно вычеркнуть из истории. Не оказался в стороне даже скандальный депутат Госдумы Виталий Милонов. На сей раз он выступил не против этой инициативы, а, наоборот, предложил назвать именем фронтмена «Гражданской обороны» один из лайнеров «Аэропорта». Компания не стала противиться, обозначив парламентарию условие: предложение рассмотрят, если против не будут в Минкульте.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Квартира, в которой творил рокер, обрела культовый статус ещё при его жизни, а после ухода Егора Летова пятиэтажка на окраине Омска и вовсе стала для поклонников объектом паломничества. Таким образом, у жилого помещения уже давно появился негласный статус музея, но, как заявил в начале 2018 года брат исполнителя, также известный российский музыкант Сергей Летов, для посещений бывшую студию «ГрОб-Records» закрыли.

В квартире проживал мой отец, пенсионер (ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Летов умер в День Победы 9 мая 2018-го. — News.ru), которому не хватало общения, и он пускал в гости разнообразных поклонников Егора Летова и «Гражданской обороны», которые растаскивали потихоньку всё, что могли там найти, пользовались тем, что отец — пожилой человек, — говорил в интервью НТВ Сергей Летов.

На сей раз с идеей превратить квартиру Егора Летова в музей выступил фонд его поклонников «Сияние». Её одобрила вдова основателя сибирского панка Наталья Чумакова, а также Сергей Летов — нынешний собственник жилья. Он готов уступить по рыночной цене право на квартиру фонду «Сияние», который, в свою очередь, намерен заняться сбором средств на выкуп недвижимости.

Активисты собираются внести объект в перечень культурно значимых и туристических мест Омска. По их словам, идея создания в квартире Егора Летова культурного центра потребует определённых юридических процедур, для чего необходима помощь как со стороны местных властей, так и волонтёров. В качестве последних вызвались быть представители проекта «Добровольцы культуры», созданного в рамках Общероссийского народного фронта писателем Захаром Прилепиным. Последний, к слову, некоторое время состоял с Егором Летовым в запрещённой ныне Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова.

Представьте себе, человек в омской квартирке, в тесной студии пишет свои великие песни, если и отлучается, то на какие-то короткие гастроли, а огромный мир вокруг под его влиянием, может, и незаметно внешне, но неудержимо меняется. Для России Летов — звезда и личность мирового уровня, а для Омска — настоящий гений места, рычаг, с помощью которого можно развернуть территорию в цивилизационном смысле, — прокомментировал Прилепин.

По его словам, в скором времени «Добровольцы культуры» намерены обсудить с властями Омска идею с музеем.

Недавно статус культурного объекта получило здание, также связанное со звёздами сибирского панк-рока. Речь идёт о частном доме в Новосибирске, в котором жила Янка Дягилева. Одноэтажная постройка долгие годы пребывала в запущенном состоянии и находилась под угрозой сноса.

Здание удалось сохранить благодаря общественной кампании, которую в 2017 году развернули местный экскурсовод Андрей Поздняков и дальневосточный писатель Василий Авченко. На тот момент дом, в котором выступали Егор Летов и Александр Башлачёв, был включён в список ветхого и аварийного жилья. Активисты также выступали за создание в нём народного музея.

Дом разрушится, если с ним ничего не делать. Поэтому мы должны активизироваться и дать зданию новую жизнь. История должна продолжаться. Пока мы рассматриваем, какие проекты можно сделать, а дальше будем обсуждать, что из этого будет интересно застройщикам, архитекторам, общественникам, мэрии, — заявлял ректор Новосибирского открытого университета Роман Шамолин в интервью изданию « Тайга.инфо ».

Местные власти посетовали не нехватку денег в бюджете Новосибирска и предложили активистам самостоятельно собирать деньги на проект реставрации здания. В случае с Омском ситуация выглядит проще, учитывая состояние дома, в котором жил Егор Летов. Однако позиция местных чиновников на этот счёт остаётся неясной.