https://static.news.ru/photo/15f229da-bf58-11e9-b2a2-fa163e074e61_660.jpg Егор Летов Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Квартира в Омске, где жил и записывал диски лидер панк-группы «Гражданская оборона» Егор Летов может стать музеем уже в ближайшее время. Брат рок-музыканта Сергей Летов, являющийся собственником помещения, выразил готовность безвозмездно передать её под эти нужды вместо выкупа.

Об этом News.ru сообщили в проекте писателя Захара Прилепина «Добровольцы культуры» в рамках ОНФ, который 15 августа провёл в Омске круглый стол, посвящённый теме открытия в городе музея Егора Летова.

Ранее собственник квартиры Сергей Летов объявил о готовности уступить объект по цене, не превышающей среднерыночную. Активисты из фонда Егора Летова «Сияние» готовы были начать сбор средств. Однако на круглом столе брат лидера «Гражданской обороны» решил упростить процедуру.

Я решил отказаться от идеи выкупа квартиры Фондом «Сияние» и готов прямо сейчас передать её для нужд музея. В обустройстве которого я тоже готов принять самое активное участие — и организационное, и консультативное, — заявил Сергей Летов.

Заместитель губернатора Омской области Михаил Каракоз признал, что власти региона понимают особую роль Егора Летова в культурном пространстве города и готовы поддержать активистов создания музея.

Министр культуры региона Юрий Трифонов обещал помощь со стороны музейного сообщества Омской области. По его словам, сегодня разрабатывается туристический маршрут-экскурсия «Омск Егора Летова», куда в качестве ключевой локации может войти народный музей в квартире музыканта.

В мэрии Омска в свою очередь обещали способствовать переводу объекта в нежилой фонд, благоустройству окружающего пространства, строительству отдельного входа и обеспечению безопасности.

Следующим шагом реализации проекта станут переговоры с жителями дома.

Как писал News.ru, активисты из фонда «Сияние» предлагают превратить трёхкомнатную квартиру в хрущёвке на улице Петра Осминина на окраине Омска в музей Егора Летова. Там располагалась студия «ГрОб-Records», где были записаны почти все диски группы «Гражданская оборона», а также проекта «Коммунизм», сольные альбомы Летова, Янки Дягилевой, Дмитрия Кузьмина («Чёрного Лукича»), Константина Рябинова («Кузи УО») и других представителей местной контркультуры.