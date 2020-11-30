Шнуров посвятил стихи умершему производителю сырков

https://static.news.ru/photo/a39d3cc4-337f-11eb-9ad7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: АГН Москва/Global Look Press

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах отреагировал на смерть основателя бренда «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова. Под брендом «Б. Ю. Александров» с 2006 года выпускаются сырки, йогурты, молоко, творожная масса, ряженка и другие продукты.

Музыкант в Instagram поблагодарил президента «Ростагроэкспорта» за продукцию его компании. Также он назвал себя большим фанатом Александрова.

Я в супермаркете на налик // За раз брал упаковок семь. // Его все знали и не знали, // Он нравился почти что всем. // Своё берут, увы, года, // И не щадит тяжёлый рок. // Я не забуду никогда // Ваш глазированный сырок, — написал Шнуров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесмен Борис Александров умер от коронавируса в ночь на 30 ноября на 74-м году жизни. Коронавирусом он заразился в начале месяца, а неделю назад был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В больнице бизнесмен находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).