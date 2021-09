Сенсационное возвращение ABBA: чем удивит легендарная группа 40 лет спустя

В начале сентября 2021 года было официально объявлено о возвращении легендарной шведской поп-группы ABBA, которая возобновила совместную работу после почти 40-летнего перерыва. 5 ноября планируется релиз нового альбома Voyageиз 10 песен, две из которых уже сейчас доступны к прослушиванию. Почему культовая четвёрка воссоединилась после разводов, какие сюрпризы готовят музыканты и как примет новый альбом современное поколение — в материале NEWS.ru.

Как возникла и почему распалась группа ABBA

ABBA — это уникальное музыкальное явление хотя бы по той причине, что они вписали себя в историю популярной музыки как одну из самых известных групп. Даже сегодня, согласно статистике прослушиваний, коллектив востребован у меломанов в возрасте от 18 до 24 лет. А песня ABBA Waterloo была признана по итогам голосования в Британии лучшей композицией в истории музыкального конкурса «Евровидение».

Основанная в 1972 году группа была названа акронимом, состоящим из первых букв имён музыкантов: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. При этом поначалу коллектив назывался Bjоrn & Benny, Agnetha & Frida, однако сложнопроизносимое название решили сократить, а перевёрнутая первая буква B дала идею для логотипа.

Название ABBA в те годы носила известная шведская компания по переработке морепродуктов. Однако компания согласилась поделиться аббревиатурой с музыкантами, попросив при этом, чтобы за исполнителей не было стыдно. И те не дали поводов пожалеть об этом решении, прославив название на весь мир.

ABBA появилась на фоне зарождения любви участников группы Бенни и Фриды, а также Бьорна и Агнеты. Их же разводы положили конец легендарному коллективу, однако за время совместной работы музыканты успели многое. Яркие, запоминающиеся мелодии помогли группе стать феноменом в музыке и заставить танцевать весь мир.

В начале 1970-х группа уже имела успех в Швеции, периодически попадая в чарты, но амбиции продюсеров были куда масштабнее. И в 1973-м ABBA попала на музыкальный конкурс Melodifestivalen с песней Ring Ring, где заняла в итоге третье место. После чего были выпущены одноимённые сингл и альбом, которые совместили в себе элементы глэм-рока и евро-попа, став популярными сразу в нескольких европейских странах.

Через год группа победила на Евровидении с песней Waterloo, получив колоссальную мировую известность как один из самых популярных поп-коллективов на континенте. Затем последовали ещё несколько альбомов, десятки хитов, разводы участников... и группа ABBA тихо, без официальных объявлений, прекратила своё существование в 1981 году.

Почему вместо участников группы на концерте в Лондоне будут их голограммы

5 ноября будет выпущена пластинка Voyage. О работе над новыми песнями стало известно за несколько лет до релиза, и поклонники ожидали услышать хотя бы несколько песен в исполнении любимого коллектива. Однако новый проект ABBA оказался куда грандиознее — полноценный альбом из 10 песен, а также одноимённое шоу в Лондоне, ради которого специально строится арена на три тысячи зрителей. Перед фанатами выступят голограммы знаменитой четвёрки, а также 10 живых музыкантов.

Мне кажется, что это будет разовая акция. Судя по тому, что они хотят делать голографические концерты, ездить они никуда не желают. И правильно, они же уже такие люди, так сказать, в годах. Да и, собственно, показывать свои постаревшие лица им тоже не захочется. Ну одно дело — гастроли. А записать... Тут вот как дело обстоит: если это будет сенсационно выигрышно, побьёт какие-то рекорды по продажам, то почему бы ещё что-то не сделать? — объяснил в беседе с NEWS.ru российский композитор Владимир Пресняков — старший.

По его словам, если голографическое шоу группы будет иметь успех, поклонники могут надеяться на продолжение. Однако, отметил Пресняков, ABBA вряд ли сможет приобрести былую популярность. Композитор подчеркнул, что сейчас многие выпускают альбомы, которые имеют успех, но быстро забываются. В качестве примера он привёл последний мини-альбом Земфиры «Ах», выпущенный в начале августа.

Сам человек давно не молодой, я отношусь с сочувствием к этой идее. Поскольку, перефразируя «любви все возрасты покорны», можно сказать, что «музыке все возрасты покорны». Надеюсь, ABBA не будет петь для привлечения молодёжи песни в стиле рэп, а станут придерживаться своей музыки, благодаря которой и прославились. Это очень красивая, профессиональная музыка. Песни, трогающие душу, которые приятно слушать. Они даже в какой-то степени могут вернуть моду на мелодичные песни. В своих песнях они не будут призывать материться, сквернословить, не будут призывать принимать наркотики. То есть они не будут такие блогерские, что ли, — объяснил Пресняков.

Композитор заключил, что «у людей существует тяга к мелодичным песням», которые остаются в памяти надолго. Реюнион ABBA Пресняков объяснил просто: задушевное и тёплое всегда возвращается, особенно в музыке.

Уже опубликованные композиции I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down, которые войдут в новый альбом, говорят о том, что ABBA осталась прежней: никакого рэпа и попыток следовать модным стандартам. Первая песня вышла более лиричной, тогда как вторая отдаёт аббовскими танцевальными мотивами, возвращая поклонников в прошлое.

Спасибо за ваши песни! Спасибо, что не прогнулись под современной поп-музыкой! Вы настоящие! Бог вас послал в пандемию на Землю, чтоб дать нам силы для излечения! Спасибо за ваш свет, — пишут фанаты под роликами на новые песни, опубликованными на YouTube.

И хотя новые треки ABBA не возглавили чарты, в музыкальном мире они стали настоящим событием. Фанаты отмечают, что в случае если остальная часть альбома будет выполнена в таком же формате, пластинка будет иметь успех. При этом неизвестно, стоит ли ожидать от группы дальнейшего сотрудничества или акция действительно окажется разовой.