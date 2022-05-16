Садальский назвал Евровидение «ложью и провокацией» после победы Украины

Актёр Станислав Садальский / Фото Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актёр Станислав Садальский в беседе с «Народными Новостями» заявил, что музыкальный конкурс «Евровидение» дискредитировал себя «ложью и провокациями». По его словам, в подобных соревнованиях «правды нет». В этом году победителем стал коллектив из Украины Kalush Orchestra с песней Stefania.

Правды нет. Все эти конкурсы — ложь и провокация, — отметил Садальский.

Пользователи Сети отметили, что Евровидение уже давно превратилось в площадку для популяризации трендов и политики. Россияне напомнили, что прошлыми победителями стали «бородатая женщина», коллектив с нетрадиционной сексуальной ориентацией и другие. По их мнению, Украина сейчас тоже в какой-то степени является общемировым трендом.

Да никто в здравом уме действительно не поверит, что лучшего исполнителя, чем Украина, не нашлось. Ясно, что победитель был определён задолго до начала конкурса. Нынче всё воспринимается на ура, если оно из Украины, — пожаловался комментатор.

Ранее глава румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что организаторы песенного конкурса «Евровидение» изменили оценки Румынии, которые члены жюри страны выставили участникам мероприятия. По её словам, в эфире 12 баллов от страны отправились Украине, хотя на самом деле жюри решило поставить высший бал представителям Молдавии.