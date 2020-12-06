Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару в Москве приняла участие в записи новогодней передачи «Песня года». Концерт прошёл по всем правилам, установленным в период пандемии COVID-19.
Вживую выступление артистки могли наблюдать только редкие зрители, поскольку зал был заполнен лишь на 25%. Остальные россияне смогут увидеть выступление Ротару 1 и 2 января 2021 года, когда концерт покажут по телевидению,
Ранее NEWS.ru сообщал, что София Ротару впервые за долгое время приехала в Россию, чтобы принять участие в «Песне года — 2020». Певица решилась на это из-за личной просьбы её давнего друга композитора Игоря Крутого. Ведущими новогоднего концерта стали бывшие возлюбленные — телеведущая Лера Кудрявцева и музыкант Сергей Лазарев.