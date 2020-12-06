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Ротару выступила на «Песне года» в Москве

02:52, 06 декабря 2020
София Ротару София Ротару Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певица София Ротару в Москве приняла участие в записи новогодней передачи «Песня года». Концерт прошёл по всем правилам, установленным в период пандемии COVID-19.

Вживую выступление артистки могли наблюдать только редкие зрители, поскольку зал был заполнен лишь на 25%. Остальные россияне смогут увидеть выступление Ротару 1 и 2 января 2021 года, когда концерт покажут по телевидению, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что София Ротару впервые за долгое время приехала в Россию, чтобы принять участие в «Песне года — 2020». Певица решилась на это из-за личной просьбы её давнего друга композитора Игоря Крутого. Ведущими новогоднего концерта стали бывшие возлюбленные — телеведущая Лера Кудрявцева и музыкант Сергей Лазарев.

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