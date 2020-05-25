Пианистка Лола Астанова сыграла главную тему из «Игры престолов» в изоляции

Американская пианистка узбекского происхождения Лола Астанова исполнила главную тему из сериала «Игра престолов», находясь дома в изоляции из-за пандемии коронавируса. Музыку написал немец Рамин Джавади.
Астанова устроила состязание с бразильско-итальянским музыкантом Родольфо Манкузо, и в четыре руки они сыграли композицию из телехита. Запись опубликована в Instagram.
Каждый исполнитель сделал запись у себя дома, после чего ролики смонтировали в один.
Как писал NEWS.ru, российский шоумен Александр Пушной исполнил кавер на песню «Как на войне» группы «Агата Кристи». Видео также пародирует клип коллектива, вышедший в 1993 году.
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