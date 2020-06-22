Первый канал покажет юбилейный выпуск «Фабрики звёзд»

https://static.news.ru/photo/3f8591b2-b4b5-11ea-975a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mariam Medvedeva/Global Look Press

Популярное в начале двухтысячных годов музыкальное реалити вернётся на экран Первого канала, который решил показать лучшие моменты из легендарного шоу. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

В юбилейном выпуске «Фабрика звёзд. Лучшее» будут собраны самые запомнившиеся выступления из разных сезонов. Среди них номера группы «Фабрика», Ирины Тоневой и Павла Артемьева, Юлии Савичевой, Полины Гагариной, Елены Темниковой, Никиты Малинина, Дмитрия Колдуна и других звёзд, дорогу в шоу-бизнес для которых и открыл этот проект.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что выпуск станет коллекцией самых знаменитых эпизодов «Фабрики».

Премьера «Фабрики» в 2002-м произвела эффект разорвавшейся бомбы, на проекте в разные годы работали сильнейшие музыкальные продюсеры, а выпускники «Фабрики», которых зритель увидит ещё совсем юными, — стали настоящими звёздами, — сказал Аксюта.

Ведущая шоу Яна Чурикова в свою очередь отметила, что эта программа создала её как ведущую. Она рассказала, что на проекте она получила не только опыт ведущей, но и сценариста, редактора и продюсера.

После «Фабрики» мне было уже ничего не страшно — ни Открытие Игр в Сочи, ни Универсиада в Казани, ни концерт на сцене Большого. «Фабрика звёзд» открыла новую главу в истории шоу-бизнеса и дала ему мощный приток «свежей крови», — считает Чурикова.

«Фабрика звёзд» появилась в 2002 году в эфире Первого канала и на протяжении 10 лет, правда, с перерывом, была одним из самых рейтинговых шоу на российском телевидении. Музыкальное реалити, превращавшее подростков не только из звёздных семей, но и простых парней и девчонок в звёзд, было невероятно популярно у молодёжи.

Очереди на кастинг приходилось занимать с ночи, а «Звёздный дом», где под прицелом камер жили участники проекта, стал местом паломничества тысяч фанатов ежедневно. При этом формат СМС-голосования привлекал аудиторию возможностью влиять на результаты конкурсов и спасать любимых участников.

Как писал NEWS.ru, ранее ведущая «Доброго утра» на Первом канале Марина Ким объявила о беременности.