«Не ползает перед паскудными поляками»: SHAMAN назвали пощёчиной Макаревичу Экс-директор «Тату» Дзюник назвал успех певца SHAMAN пощёчиной Макаревичу

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

SHAMAN

Российский певец SHAMAN является примером таланта, трудолюбия и «не ползает перед вонючими латышами и паскудными поляками», заявил в разговоре с NEWS.ru музыкальный продюсер, экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник. Успех песни Ярослава Дронова «Я русский» Дзюник назвал пощёчиной лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу и его коллегам, которые уехали из страны после начала военной спецоперации на Украине.

Успех песни «Я русский» — настоящая пощёчина тем, кто льёт грязь на Россию, посбегали в Прибалтику и еще куда-то. Думают [уехавшие из России артисты], что сейчас вот они там станут звездами. А звезда, оказывается, вот он, здесь. И он русский. SHAMAN. И он живет в России. Не ползает перед этими вонючими латышами и паскудными поляками. Вы, пожалуйста, такие же слова напишите, как я говорю. Я не отношусь толерантно к этим уехавшим людям, я ненавижу их: Макаревича, Галкина, Хаматову и Little Big с ними, — заявил Дзюник.

Продюсер добавил, что певец Ярослав Дронов, ставшим известный под псевдонимом SHAMAN, «является примером того, что с помощью таланта и трудолюбия можно добиться успеха в России».

Ранее продюсер, музыкальный критик Алексей Остудин посоветовал Ярославу Дронову, который прославился клипами на песни «Я русский» и «Встанем», сменить иностранный псевдоним SHAMAN и назваться своим настоящим, славянским именем. Он отметил, что написанный на английском языке псевдоним не коррелирует с патриотичным образом артиста.

При этом Остудин отметил, что продюсер музыканта Виктор Дробыш «четко уловил потребности времени и дал зрителям то, что они ждали». По словам критика, «молодежи нужен был секс-символ, который весь из себя и „всему миру назло“ (строка из песни „Я русский“. — NEWS.ru)». Он назвал SHAMAN «очень грамотным продюсерским проектом».