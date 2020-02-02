Композитор Игорь Крутой назвал возможного участника Евровидения от России в 2020 году. По его мнению, на 90% в Роттердам отправится финалист шоу «Голос» Александр Панайотов.
Такого же мнения придерживается и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. Он отметил, что сейчас певец находится вне конкуренции среди всех возможных кандидатов.
Сам Панайотов заявил, что поверит в эту информацию, только когда появится официальное объявление об этом, сообщает издание «Дни.ру».
Ранее о своём желании принять участие в песенном конкурсе «Евровидение» заявил шоумен Гоген Солнцев. Исполнитель отметил, что собирается «штурмовать» соревнование ради своей жены Екатерины, писал NEWS.ru.
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