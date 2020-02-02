https://static.news.ru/photo/9cb5bf94-45d2-11ea-9e2c-fa163e074e61_660.jpg Александр Панайотов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Композитор Игорь Крутой назвал возможного участника Евровидения от России в 2020 году. По его мнению, на 90% в Роттердам отправится финалист шоу «Голос» Александр Панайотов.

Такого же мнения придерживается и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. Он отметил, что сейчас певец находится вне конкуренции среди всех возможных кандидатов.

Сам Панайотов заявил, что поверит в эту информацию, только когда появится официальное объявление об этом, сообщает издание «Дни.ру».

Ранее о своём желании принять участие в песенном конкурсе «Евровидение» заявил шоумен Гоген Солнцев. Исполнитель отметил, что собирается «штурмовать» соревнование ради своей жены Екатерины, писал NEWS.ru.