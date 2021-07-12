Лоза поругался с Козыревым из-за нового клипа «Аквариума»

Российский музыкант Юрий Лоза поругался с медиаменеджером Михаилом Козыревым из-за их нового клипа группы «Аквариум» на песню «Масала Доса». Содержание песни напомнило Лозе результат работы «генератора случайных слов», передаёт «МК».
Козырев поделился творением «Аквариума» в социальных сетях. В комментариях под публикацией Лоза иронично спросил, где можно найти аналогичную программу для генерации слов. Вопрос, вероятно, задел Козырева, однако ответил он в такой же ироничной форме,
На защиту группы встали и поклонники. Фанаты «Аквариума» вызвались «прислать» Лозе генератор и отметили, что использовать его необходимо исключительно на «маленьком плоту». Музыкант больше никак не комментировал ситуацию.
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков
Ранее сообщалось, что певец и стилист Сергей Зверев снял клип на гимн Бурятии. Он также поблагодарил главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева за поддержку — он благословил певца на эту съёмку и высоко оценил его версию исполнения гимна.