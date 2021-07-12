Лоза поругался с Козыревым из-за нового клипа «Аквариума»

Российский музыкант Юрий Лоза поругался с медиаменеджером Михаилом Козыревым из-за их нового клипа группы «Аквариум» на песню «Масала Доса». Содержание песни напомнило Лозе результат работы «генератора случайных слов», передаёт «МК».

Козырев поделился творением «Аквариума» в социальных сетях. В комментариях под публикацией Лоза иронично спросил, где можно найти аналогичную программу для генерации слов. Вопрос, вероятно, задел Козырева, однако ответил он в такой же ироничной форме, процитировав известную фразу «Вам — везде!».

На защиту группы встали и поклонники. Фанаты «Аквариума» вызвались «прислать» Лозе генератор и отметили, что использовать его необходимо исключительно на «маленьком плоту». Музыкант больше никак не комментировал ситуацию.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков опубликовал новый клип на песню «Масала Доса» 10 июля. Видео привело поклонников музыканта в восторг. Сейчас на ролике более 58 тысяч просмотров и 6,1 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что певец и стилист Сергей Зверев снял клип на гимн Бурятии. Он также поблагодарил главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева за поддержку — он благословил певца на эту съёмку и высоко оценил его версию исполнения гимна.