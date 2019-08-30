https://static.news.ru/photo/cbc497c8-cbad-11e9-9fe7-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода перепела хит Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна». Запись вызвала интерес у поклонников во многом благодаря костюму, который исполнительница выбрала для композиции.

Певица решила предстать в образе Девы Марии. Обложку кавера и часть репетиции Лобода опубликовала на своей странице в Instagram .

С премьерой, страна! Качай на всех цифровых носителях, — таким сообщением сопроводила публикацию певица.

Неоднозначный образ исполнительницы вызвал дискуссию среди поклонников. В комментариях некоторые из них посчитали её костюм кощунственным: «Светлана, это не ваш образ! Я вас прошу, не оскверняйте святыню!», «Я вас уважаю, но лучше удалю, простите», «Что-то перебор уже, спустись с небес на землю».

Ранее News.ru сообщал, что Лобода рассказала о муках выбора песни для творческого вечера Игоря Крутого. По её словам, песню Аллы Пугачёвой «Живи спокойно, страна», написанную специально для Примадонны, она поначалу исполнять не решилась, побоявшись не справиться с возложенной на неё ответственностью. Окончательную точку в этом вопросе поставила сама Пугачёва, к которой Лобода решила обратиться после долгих раздумий. Она одобрила выбор артистки.