Little Big возглавили рейтинг Евровидения в сентябре

Российская группа Little Big заняла первую строчку в сентябрьском рейтинге международного музыкального конкурса «Евровидение».
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Последнее место в рейтинге заняла греческая певица Элени Фурейра, которая представляла на конкурсе Кипр в 2018 году. Первое место — Little Big. Также в рейтинг вошли Лена Майер-Ландрут из Германии, Верка Сердючка, представлявшая в 2007 году Украину, группа maNga из Турции, норвежский певец Александр Рыбак, Айсель и Араш из Азербайджана, Дункан Лоуренс из Нидерландов, Хадисе из Турции и израильская исполнительница Нета Барзилай.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Евровидение опубликовало подборку лучших осенних композиций за всю историю песенного конкурса. В топ вошли две песни в исполнении российского певца Сергея Лазарева — You Are The Only One и Scream.
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