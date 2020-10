Little Big возглавили рейтинг Евровидения в сентябре

https://static.news.ru/photo/fb049b5a-03ba-11eb-abf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: littlebigband/instagram.com

Российская группа Little Big заняла первую строчку в сентябрьском рейтинге международного музыкального конкурса «Евровидение».

Сообщение об этом появилось на YouTube-канале конкурса, а также на официальном сайте мероприятия. Согласно ему, каждый месяц организаторы отбирают десять самых популярных песен, исполненных на Евровидении за всё время существования конкурса.

Мы объединяем просмотры видеороликов с выступлениями и видеоролики для предварительного просмотра, чтобы узнать, какие песни вы смотрели больше всего, — говорится в сообщении.

Последнее место в рейтинге заняла греческая певица Элени Фурейра, которая представляла на конкурсе Кипр в 2018 году. Первое место — Little Big. Также в рейтинг вошли Лена Майер-Ландрут из Германии, Верка Сердючка, представлявшая в 2007 году Украину, группа maNga из Турции, норвежский певец Александр Рыбак, Айсель и Араш из Азербайджана, Дункан Лоуренс из Нидерландов, Хадисе из Турции и израильская исполнительница Нета Барзилай.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Евровидение опубликовало подборку лучших осенних композиций за всю историю песенного конкурса. В топ вошли две песни в исполнении российского певца Сергея Лазарева — You Are The Only One и Scream.