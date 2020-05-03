Концерт Боба Синклера на Триумфальной арке перенесён

https://static.news.ru/photo/79aa5ffa-8d4e-11ea-9021-fa163e074e61_660.jpg Боб Синклер Фото: Massimiliano Ferraro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Организаторы благотворительного концерта французского диджея Боба Синклера, который должен был пройти на вершине Триумфальной арки в Париже, перенесли мероприятие.

Об этом сообщает телеканал «Бэ-эф-эм». По его данным, мероприятие перенесли в связи с несогласием МВД из-за риска несанкционированного скопления людей.

По словам менеджера диджея, организаторы позже назовут новую дату проведения концерта. Прямая трансляция отменённого мероприятия должна была вестись в соцсетях, а собранные средства пошли бы в различные фонды по борьбе с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Алёна Апина сообщила, что вероятность того, что концерты могут возобновиться в ближайшие месяцы, очень мала.