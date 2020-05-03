Концерт Боба Синклера на Триумфальной арке перенесён

Организаторы благотворительного концерта французского диджея Боба Синклера, который должен был пройти на вершине Триумфальной арки в Париже, перенесли мероприятие.
Об этом сообщает телеканал «Бэ-эф-эм». По его данным, мероприятие перенесли в связи с несогласием МВД из-за риска несанкционированного скопления людей.
По словам менеджера диджея, организаторы позже назовут новую дату проведения концерта. Прямая трансляция отменённого мероприятия должна была вестись в соцсетях, а собранные средства пошли бы в различные фонды по борьбе с коронавирусом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Алёна Апина сообщила, что вероятность того, что концерты могут возобновиться в ближайшие месяцы, очень мала.
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