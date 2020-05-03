Апина рассказала, когда может возобновить выступления

https://static.news.ru/photo/93693958-8d20-11ea-b631-fa163e074e61_660.jpg Алёна Апина Фото: neapina/instagram.com

Певица Алёна Апина сообщила, что вероятность того, что концерты могут возобновиться в ближайшие месяцы, очень мала.

По её словам, в этот период у артистов вряд ли появится работа, а когда эпидемия коронавируса закончится, люди какое-то время ещё будут бояться ходить на концерты.

Раньше сентября в нормальных условиях мы вряд ли встретимся, — написала она в своём Instagram.

Певица напомнила, что сейчас все музыканты, звукорежиссёры, танцоры и представители многих других профессий переживают непростые времена.

Ранее NEWS.ru писал о том, что организатор Игорь Ковалёв рассказал об убытках звёзд во время пандемии. Он согласовывал мероприятия для таких исполнителей, как Светлана Лобода, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и других.