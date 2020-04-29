Киркоров потерял около 50 млн рублей из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9fe68582-8af0-11ea-af7e-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организатор Игорь Ковалев рассказал об убытках звёзд во время пандемии. Он согласовывал мероприятия для таких исполнителей, как Светлана Лобода, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и других.

По словам Ковалева, у Киркорова отменился тур по Прибалтике. В результате артист потерял около 50 млн рублей. Аналогичная ситуация произошла и у Лазарева. Он в экстренном порядке вернулся домой. Его убытки составили около 9 млн рублей.

Основная проблема — подобрать для концертов новые даты, здесь каждый выходит из ситуации как может. Мы стараемся убеждать людей, покупающих билеты, не паниковать — пандемия не продлится вечность, — заверил Ковалев.

Он также призвал людей не сдавать билеты на любимых исполнителей и дождаться окончания режима самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что В 2020 году главной темой для музыкантов стала пандемия коронавируса. Некоторые певцы даже выпускают треки о COVID-19 в качестве синглов.