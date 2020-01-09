Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй рассказал, что легендарных музыкантов пригласили выступить на благотворительных концертах в Австралии, чтобы собрать средства для жертв лесных пожаров.
Нас попросили дать благотворительные концерты или стать частью таких шоу, которые немного похожи на Live Aid. Мы собираемся поехать в Австралию очень скоро и внимательно следим за происходящим, — заявил Мэй.
Сообщается, что Queen выступит в Брисбене, Сиднее, Мельбурне, Перте, Аделаиде и Голд-Косте в период с 13 по 29 февраля.
Как ранее писал NEWS.ru, музыканты группы Queen сняли анимационный клип на старую рождественскую песню Thank God It’s Christmas. Так они решили поздравить поклонников с наступающими новогодними праздниками.
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