https://static.news.ru/photo/e6d90418-331d-11ea-a5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: imago stock&people/Global Look Press

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй рассказал, что легендарных музыкантов пригласили выступить на благотворительных концертах в Австралии, чтобы собрать средства для жертв лесных пожаров.

Нас попросили дать благотворительные концерты или стать частью таких шоу, которые немного похожи на Live Aid. Мы собираемся поехать в Австралию очень скоро и внимательно следим за происходящим, — заявил Мэй.

Сообщается, что Queen выступит в Брисбене, Сиднее, Мельбурне, Перте, Аделаиде и Голд-Косте в период с 13 по 29 февраля.

Как ранее писал NEWS.ru, музыканты группы Queen сняли анимационный клип на старую рождественскую песню Thank God It’s Christmas. Так они решили поздравить поклонников с наступающими новогодними праздниками.