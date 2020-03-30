https://static.news.ru/photo/85908cac-7261-11ea-92c5-fa163e074e61_660.jpg Скриншот игры The End of the Game Фото: Weezer

Американская группа Weezer выпустила онлайн-игру в жанре платформер, и её практически невозможно пройти. Она получила название The End of the Game.

Игрой музыканты решили прорекламировать свой новый сингл с альбома Van Weezer, выход которого запланирован на 15 мая. Платформер доступен на специальном сайте, о чём исполнители сообщили у себя в соцсетях.

Мы сделали игру, и её суперсложно пройти. Это битва с финальным боссом. Конец «Конца игры», понимаете? Если вам скучно дома, а на Netflix смотреть больше нечего, то мы вас выручим. Удачи в попытках пройти эту штуку, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix заявил о намерении снять мультипликационный сериал по фильму Angry Birds, основанному на одноимённой видеоигре. Премьера намечена на 2021 год.