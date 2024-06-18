Группа «Тутси» раскрыла, могут ли приметы помешать выйти на сцену Солистки группы «Тутси» заявили, что никакие приметы не помешают выйти на сцену

Фото: NEWS.ru

Группа «Тутси»

Никакие приметы не могут помешать выйти на сцену, заявила NEWS.ru солистка группы «Тутси» Ирина Ортман на премьере фильма «Тур с Иванушками». При этом ее коллега Леся Ярославская отметила, что иногда следует приметам.

Ни одна примета не сделает так, чтобы я не вышла на сцену. То есть если это связано со сценой, то это не работает вообще. Но если пробегает кошка дорогу, я обязательно возьмусь за пуговицу, — сказала Ортман.

Ярославская в свою очередь рассказала, что смотрится в зеркало, если ей пришлось вернуться в место, откуда она уже ушла. Кроме того, певица всегда наступает на ногу, если наступили ей.

Если мне надо вернуться, то я обязательно посмотрю в зеркало. Это главная примета. <...> Или на ножки мне наступишь — обязательно я тебе наступлю, — поделилась Ярославская.

На мероприятии Кирилл Туриченко объяснил, что все слухи о распаде группы не соответствуют действительности. По его словам, они появились после того, как Андрей Григорьев-Аполлонов не появился на вручение премии МУЗ ТВ, однако на то были уважительные причины. Он сам, Григорьев-Аполлонов, а также Кирилл Андреев не будут принимать полноценное участие в проекты. Их сыграют актеры.