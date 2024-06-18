«Иванушки» поставили точку в слухах о распаде группы «Иванушки» опровергли слухи о распаде группы

Фото: NEWS.ru

Группа «Иванушки»

Кирилл Туриченко на премьере фильма «Тур с Иванушками» объяснил журналистам, что все слухи о распаде группы не соответствуют действительности. По его словам, они появились после того, как Андрей Григорьев-Аполлонов не появился на вручение премии МУЗ ТВ, однако на то были уважительные причины, передает корреспондент NEWS.ru.

Не верьте слухам! У нас даже мыслей об этом не было. Мы с Кириллом были на МУЗ ТВ, вручали тарелку Клаве Коке, но не было Андрея, но его не было по уважительным причинам. А так мы всегда вместе, у нас нет никаких планов расходиться, разбегаться, — заявил Туриченко.

Говоря о планах на будущее, певец напомнил, что в следующем году группе исполняется 30 лет. По его словам, у коллектива запланирован большой тур, а также съемки сериала. Он сам, Григорьев-Аполлонов, а также Кирилл Андреев не будут принимать полноценное участие в проекты. Их сыграют актеры.

Премьеру фильма также посетила актриса Агата Муцениеце. Она призналась, что в подростковом возрасте фанатела от Эминема. Знаменитость также рассказала, что мечтала стать женой американского рэпера и заучивала все его песни наизусть.