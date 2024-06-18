«Целовала плакаты»: Муцениеце назвала своего кумира детства Муцениеце призналась, что целовала плакаты Эминема

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Агата Муцениеце

Российская актриса Агата Муцениеце призналась, что в подростковом возрасте фанатела от Эминема. На премьере фильма «Тур с Иванушками» она рассказала, что мечтала стать женой американского рэпера и заучивала все его песни наизусть, передает корреспондент NEWS.ru.

У меня плакаты по всем комнатам, по всему дому. Я представляла, что я буду его женой, я целовала эти плакаты. Он мне снился, я учила его песни наизусть. Я была прям фанатом, — рассказала Муцениеце.

Ранее Муцениеце публично попросила своего бывшего супруга Павла Прилучного взять на себя ответственность и начать финансово поддерживать своих наследников. К экс-возлюбленному и его нынешней супруге Зепюр Брутян она обратилась в свежем видео. Девушка отметила увеличение расходов, включая судебные издержки. Муцениеце также отметила, что никогда бы не довела до суда такие вещи, будь она мужчиной.

До этого суд частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному, касающийся алиментов на их детей. Известно, что артистка требовала, чтобы экс-супруг отдавал 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года, пока старшему ребенку Тимофею не исполнится 18 лет.